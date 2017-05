Suurele korvpalliturniirile saabub võistkondi Nõost Komimaani

«Ma arvan küll, et see on suurim,» märkis Gert Prants turniiri korraldavast BC Tartu korvpallikoolist. «Ma küll ei tea, mis 1980. aastatel oli, kuid ilmselt nii suuri turniire ei korraldatud, sest polnud sellist saalivõimekust.»

Turniiril võtavad mõõtu U13, U11, U10 ja U9 vanuseklassi poisid ning U12 vanuseklassi tüdrukud. Lisaks Eesti klubidele on Tartusse saabumas võistkondi Soomest, Lätist, Leedust, Valgevenest ning Venemaalt, kõige kaugemad külalised tulevad Venemaa koosseisu kuuluvalt Komimaalt.

Võrreldes eelmiste aastatega osaleb turniiril üle 20 võistkonna rohkem ning korraldajate jaoks on see tähendanud rohket tööd. Võistkondade arvu on nii suureks viinud just välisklubide elav huvi turniiri vastu. «Kui Soome, Läti või Venemaa klubid huvi tunnevad, ei taha neile ei öelda,» tõdes Prants.

Lisaks turniiri korraldusega seotud küsimusele on Prants turniiril tegev ka treenerina, kui juhendab üht BC Tartu U11 vanuseklassi meeskonda. Poistelt ootab ta häid mänge, kuid kohta prognoosima ei hakanud. «Nelja hulka tahaks tulla, kuid selles vanuses ei tea vastaseid veel nii hästi,» möönis Prants.

Ta lisas, et välismaa meeskondadega on alati põnev heidelda ning vaadata, kuidas mujal asju tehakse. Alates U11 vanuseklassist osalevad BC Tartu võistkonnad Balti liigas ja teisteski rahvusvahelistes sarjades, kuid nii mõnegi U10 ja U9 poisi jaoks on tegemist üldse esimeste rahvusvaheliste mängudega.