Tour d'ÖÖ liitus Estonian Cycling Weekendi programmiga

Nimelt on esmakordselt rattanädalavahetuse programmis populaarne jalgratturite ühissõit Tour d’ÖÖ. Klubi Tartu Maratoni kinnitusel saab ümbes pooleteisetunnine retk alguse reedel, 26. mail kell 21 Tartus Turu tänavalt. Üritus on ilma registreerimiseta ja osalemistasuta. Ka teavad üksnes korraldajad, milliseid paiku seekordne matk väisab. Osalejate arv sõltub arvatavalt ilmast, kuid meeleolukat õhtut rattasadulas on Tartu tänavatele veetma oodata vähemalt tuhatkond rattasõpra.

Estonian Cycling Weekend algab traditsiooniliselt reedel Tallinna-Tartu GP-ga. Selleaastane marsruut on võrreldes varasematega 21 km võrra pikem ja profiililt raskem, kattudes paljuski näiteks 20. augustil korraldatava Gran Fondo Tallinna-Tartu sõidu rajaga. «Tänu Emumäele on Tallinn-Tartu GP-l esimest korda ka natuke tõsisem mäefiniš,» märkis võistluste direktor Indrek Kelk. Teine oluline muudatus on uus, ligi viiekilomeetrine kruusalõik.

Tour of Estonia võitja selgub laupäeval, 27. mail, mil sõidetakse Tartu GP linnatänavail. Ring on sama, mis eelmisel aastal (9,6 km), kuid mulluse 15 asemel sõidetakse sel aastal kolm ringi rohkem ehk 172,8 km.

Rattafestivali kulminatsiooniks võib pidada Ida-Euroopa suurimat maanteeratturite võidusõitu ehk 36. Tartu rattarallit 28. mail. Päev varem korraldab maratoniklubi Tartu kesklinnas lastesõite.