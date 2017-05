Rahvusarhiivi ja ERMi vahel vurab muuseumiööl tasuta eribuss

Buss pannakse sõitma rahvusarhiivi initsiatiivil ning arhiiv kannab ka sellega seotud kulud. Arhiivi infojuht Birgit Kibal märkis, et eribuss tundus mõistliku ideena, sest ühtki linna bussiliini, millega Nooruse tänavalt arhiivi juurest Raadile ERMi juurde pääseks, käigus ei ole.

Kibal täpsustas, et buss peatub oma teekonnal ka Pauluse, Lembitu ja Narva maantee peatustes, kust saab vastavalt suunduda trükimuuseumisse, Oskar Lutsu majamuuseumisse ja Tartu linnamuuseumisse. Tegemist on tavalise linnaliinibussiga, mille tunneb ära muuseumiöö tunnusmärkide järgi. Kontrolörid selle autobussi reisijaid laupäeva õhtul ei kimbuta.

Et tänavuse muuseumiöö teemaks on «Öös on mänge», keskendutakse rahvusarhiivis omaaegsete populaarsete arvutimängude mängimisele. Selleks tarbeks tohib kasutada uurimissaali arvuteid, kuid kaasa võib võtta ka isikliku sülearvuti ning sellega mängima asuda.

Kes arvutimängudega sinasõber ei ole, saab uudistada Nooras üles seatud näituseid või osaleda giidiga majaekskursioonidel. Konverentsisaalis on võimalik vaadata kaheosalist filmiprogrammi «Mängud Eesti filmikunstis», mille üks osa on suurematele ning teine väiksematele huvilistele mõeldud. Õhtu lõpetuseks annab kell pool üksteist aatriumis kontserdi Tartu üliõpilaste looduskaitseringi segakoor.

ERMis algab muuseumiöö kell neli külastajate konverentsiga, kus tutvustatakse püsinäituste lugu ning kõneldakse ka peatselt avatavast rahvarõivanäitusest. Näituste alale pääseb tasuta alates kella kuuest ning võib arvata, et tung muuseumisse saab olema päris suur.

ERMi avalike suhete juht Kaarel Tarand märkis, et kuna uues majas korraldatakse muuseumiööd esmakordselt, ei julge nad muuseumit väisavate inimeste arvu prognoosida, kuid põhimõtteliselt ollakse valmis ka selleks, et vastu tuleb võtta eeskirjadega lubatud maksimaalne rahvahulk ehk 3300 inimest. Selleks on näitusesaalides ja mujal majas ka lisatöötajad, kes juhatavad inimmasside liikumist, kui väga tihedaks läheb.