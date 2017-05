Tartus tuleb esimene Euroopa füüsikaolümpiaad

Võistluse korraldaja, TÜ teaduskooli direktor Mihkel Kree kinnitas pressiesindaja vahendusel, et Euroopa füüsikute ja olümpiaadiinimeste kogukonnalt on saadud palju tunnustavaid sõnu algatuse eest korraldada esimene Euroopa füüsikaolümpiaad. «Lisaks sellele, et saame noortele pakkuda rõõmu füüsikalise mõtlemise arendamisel ja probleemide lahendamisel, avaneb neile ka suurepärane võimalus luua kontakte üle Euroopa ja saada osa inspireerivatest loengutest karjääripäevadel,» leidis ta.

Esimesel Euroopa füüsikaolümpiaadil EuPhO 2017 osaleb 95 õpilast ja 37 õpetajat ning vaatlejat 23 erinevast riigist. Lisaks 19 Euroopa riigile tuleb osalejaid veel neljast külalisriigist Lõuna-Ameerikast ja Aasiast.

Eesti võistkonnas astuvad võistlustulle Taavet Kalda ja Kaarel Hänni (Tallinna reaalkooli 12. klass), Richard Luhtaru (Hugo Treffneri gümnaasiumi 10. klass), Konstantin Dukatš (Narva keeltelütseumi 9. klass) ja Kaarel Kivisalu (Tallinna reaalkooli 9. klass).