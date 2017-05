Kliinikumi konverents leidis sobiva vanasõna – odav kala, lahja leem

Homme Eesti Rahva muuseumis peetava kliinikumi konverentsi pealkiri on valitud Eesti vanasõnade varamust «Odav kala, lahja leem» ning ilmselgelt on see inspireeritud tõigast, et meditsiini- ja tervishoiusüsteemi rahaline jätkusuutlikkus Eestis on olnud valupunkt aastaid.