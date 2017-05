Tartu ja Tallinn kemplesid riigiga pikalt kohtus erivajadustega laste koolide rahastamise üle. Et omavalitsus täidab riigi ülesandeid, ent riik seda rahaliselt ei kompenseeri. Kohtus raius haridus- ja teadusministeerium kui rauda, et riik on erivajadustega lastele loonud vajalikul hulgal õppekohti oma erikoolides ning see, et Tallinn ja Tartu nendele lastele veel eraldi oma koole peavad, on puhtalt nende kahe linna vabatahtlik otsus.