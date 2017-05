Ajaleht küsib: kas nüüdisaegsetel liftidel peab olema sundventilatsioon?

Tartu Postimehe veebilehel ilmus eile uudis, kuidas emadepäev võttis nelja inimese jaoks ebameeldiva pöörde, sest rikke tõttu tuli neil veeta ligi kolmveerand tundi Tasku keskuse liftis lõksus. Kannatanute kinnitusel oli õhupuudus suletud liftis lõpuks nii suur, et välja päästetud inimesi pidi turgutama kiirabi. Liftid asuvad keskuse Turu tänava poolses küljes ja sooja ilmaga on need umbsed. Seoses sellega küsis Tartu Postimees, millised on nüüdisaegsed nõuded liftidele?