Keelatud esemeid üle piiri viia soovinud inimesed sattusid sekeldustesse

Lõuna prefektuuri teatel saabus 12. mail Luhamaa piiripunkti riigist väljuvale suunale piirikontrolli Venemaa numbrimärgiga haagisega DAF veok, mille kontrollimisel avastas piirivalvur masina tuuleklaasi külge kinnitatud antiradari. Juhile selgitati, et antud seade on Eestis keelatud ning teda hoiatati, et järgmisel korral see konfiskeeritakse. Pärast vestlust lahkus isik Venemaale.

Järgmine samalaadne juhtum leidis samas kohas aset 14. mai hommikul, mil Luhamaa piiripunkti riiki sisenevale suunale saabus Venemaa numbrimärgiga sõiduauto Mazda. Selle kontrollimisel avastasid piirivalvurid auto uksetaskust kumminuia. Isik koos kumminuiaga anti üle menetlustoimingute läbiviimiseks maksu- ja tolliameti ametnikele.

Sama päeva õhtul saabus maanteepiiripunkti riigist väljuvale suunale aga Saksamaa numbrimärgiga sõiduauto Kia Carnival, mille kontrollimisel avastasid piirivalvurid sõiduki kindalaekast elektrišokirelva. Tsiviilkäibes keelatud elektrišokirelv võeti ära ning pärast menetlustoiminguid lubati isikul Eestist lahkuda.