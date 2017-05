Ebameeldiv emadepäev: inimesed jäid kaubanduskeskuse lifti lõksu, kohale saabus kiirabi

Rakverest pärit Anne Rajaste rääkis, et oli koos abikaasaga käinud külas oma Tartus elaval tütrel ning plaanis kella kahese bussiga tagasi koju sõita. Kakskümmend minutit enne bussi väljumist tahtis mees korra Tasku keskuse tualetist läbi käia. Et kiiremini kohale jõuda, astus ta lifti, kuid kolmandal korrusel tabas lifti, milles oli kokku neli inimest, rike ning see jäi kinni.

Koheselt võeti ühendust lifti operaatoriga. Tehnik jõudis kohale poole tunni pärast ning kümne minutiga õnnestus tal lifti uksed lahti saada. Liftis oli selleks ajaks aga õhku nii vähe alles jäänud, et kinni jäänud inimesi pidi turgutama kiirabibrigaad, mille Anne Rajaste oli kohale kutsunud. Kellegi seisund õnneks siiski nii hull ei olnud, et oleks vajanud hospitaliseerimist.

«Minu jaoks oli see muidugi paras paanika, nutsin seal teisel pool lifti,» meenutas Anne Rajaste läbielamisi. Pärast mehe pääsemist võeti ühendust keskuse haldusjuhi Andres Kirtiga, kuid too polevat isegi vabandanud, oli vaid öelnud, et keskus on nii suur ja selliseid asju ikka juhtub.

«Oleme hästi pettunud, ei mingit vabandust, ei mingit bussipiletite kompenseerimist… Tore emadepäev küll,» kurjustas Anne Rajaste. Et järgmine buss läheb Rakverre alles kell seitse õhtul, võeti hoopis takso ning sõideti rongijaama, et siis läbi Tamsalu või Tapa tagasi kodulinna jõuda.

Tasku keskuse turundusjuht Liiu Matikainen nentis, et tegu on väga kahetsusväärse juhtumiga. Keskuse lifte hooldatakse regulaarselt ning praegu pole teada, mis rikke põhjustas. Antud lift on jätkuvalt katki ning täna see ei sõida. Tehnikud võtavad lifti remondi põhjalikult käsile homme. Samas polnud tal etteheiteid tehniku reageerimisajale, pool tundi olevatki tavaline.

Liiu Matikainen vabandas Tasku keskuse nimel kõigi inimeste ees, kellele lifti rike ebameeldivusi põhjustas. Ühtlasi kinnitas ta, et keskus on nõus kompenseerima lifti kinni jäänud inimeste kahjud.