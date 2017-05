​Henrik Ibseni «Hedda Gabler» kui üks maailmadramaturgia tähtteos sobib suurepäraselt meie tänasesse päeva. Klassikateosed teeb ajatuks just see, et nad ei pane rõhku oma kaasaja eluolu probleemidele, vaid lahkavad inimloomust ja -suhteid, mis on suures osas muutumatud. «Hedda Gabler» nõuab eriti tugevat psühholoogilist lähenemist ja seda on lavastaja Mehis Pihla koostöös Vanemuise trupiga märgata.