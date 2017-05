Lõunakeskuse lähistel algab Raja tunneli ehitus

Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee on suletud 184,11. kilomeetril ehk veidi enne Viljandi ringteed esmaspäevast, 15. maist juuni lõpuni.

«Ehitajale on tunneli keha tegemiseks antud 35 päeva, pärast seda peab seal liikluse taastama,» ütles maanteeameti Lõuna regiooni ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski. «Meie eesmärk on see töö seal võimalikult kiiresti ära teha. Mullu tegime samamoodi Adavere tunnelit ehitades, seal läks kõik väga hästi.»

Ajutine ümbersõidutee asub põhimaantee Lõunakeskuse-poolses servas.

«Teekond ei pikene,» kinnitas maanteeameti Lõuna regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal. «Ümbersõit on 1+1 sõidurajaga, see tähendab, et mõlemas suunas saab liikuda ning foore ei tule.»

Ümbersõiduteel piiratakse kiirust kuni 30 km/h. Tipptundidel peab arvestama suurema ajakuluga.

Raja tänava otsa suure maantee alla ehitatav raudbetoonist jalgteetunnel tuleb neli meetrit lai ja vähemalt kolm meetrit kõrge.

Tunneli kohale rajatakse maantee vasakusse serva 2,5 meetri laiune jalgratta- ja jalgtee, mis on Raja tänava ja Haigla bussipeatuse kergliiklustee jätk.

Parempoolne 3,5 meetri laiune kergliiklustee jätk ühendatakse Lõunakeskuse-poolse juurdepääsutee haruga.

Raja tänava ristmiku ühendus maanteega lahendatakse parempööretega T-ristmikuna. Tunneli juurdepääsude ehitus nihutab Raja tänava ristmiku ligi 30 meetrit edasi Viljandi maantee poole.

Raja tunneli ja selle ümbruse projekti tegi Tinter-Projekt. Tööd teeb Tref, omanikujärelevalvet objektil teostab Sweco EST. Tunneli ehitamiseks ning tunneliga seotud tööde tegemiseks kulub 350 000 eurot, mis tuleb riigieelarvest.