Aasta ema lahendab olukordi nii, et need kaovad meelest

Kristel Mölleri 8-aastane poeg Kaspar lausus sündmuse järel, et ta ema on ilus, tubli, lahke, sõbralik... Tahtis veel midagi lisada, aga sellise ootamatu küsimise peale ei tulnud korraga kõik head sõnad meelde.

11-aastane tütar Maria arvas, et nende ema oskab kõik keerulised olukorrad lahendada nii, et ükski pere liige ei nurise ja kõik saavad midagi. Küsimuse peale, milline on olnud mõni keeruline olukord, mille ema on hästi lahendanud, vastas Maria, et tal ei tule meelde. Selles ei ole midagi imelikku, sest hästilahendatud olukorrad ei saagi kauaks meelde jääda, kuna need on hästi lahendatud ja seejärel unustatud.

Ühe aasta ja kaheksa kuu vanune Marta Marie arvas, et kaks ja pool tundi üritust ühes valges sammastega saalis, kus tuleb istuda ja istuda, on liig mis liig. Ning kui ei oleks isa kaasas olnud, kes temaga selle aja jooksul mitmeid kordi koridoris ja treppidel jalutamas käis, siis ei teagi kohe, mis oleks saanud. Nüüd aga tahab ta ema sülle ja koju!

Isa Mati Möllerit ei näinud Marta Marie meelepaha heidutavat, ta oli nagu rahu ise ning küsimuse peale, millise naisega ta koos elab, vastas asjalikult, et naisega on tal vedanud.

Tark naine igal pool

Kristel Möller on õigusteaduskonnas saanud magistrikraadi ning töötab Riigikohtus õigusteabe osakonna spetsialistina. Aga ta on ka Melliste kooli hoolekogu esinaine, samuti korteriühistu esinaine ning kuna ta mees Mati on Melliste külavanem, siis näeb Kristelit kõikjal, ükskõik, mis külas ette võetakse, olgu need koristustalgud, lindudele pesakastide ülespanemised, teeradade rajamised, lilleamplite eest hoolitsemised...

Mati ja Kristel Möller kiidavad selles osas mitte teineteist, vaid hoopis Melliste küla inimesi, kes oma kodukohast hoolivad ning aktiivsed ja tegutsejad inimesed on.

Kuulu järgi on Kristel ka hea projektikirjutaja ning kõik need projektid on suunatud olnud samuti Melliste küla arendamisele. Ikka selle nimel, et seal oleksid mänguväljak ja kiiged ja puhkekohad, kus lastega juttu ajada, tegutseda või vihmavarjus istuda.

Aasta ema kandidaadid olid tänavu veel Tiina Angerjärv, Kairi Hermits, Õie Männik ja Monika Zirkel.

Et konkurss leidis aset kümnendat korda, siis olid kohale palutud kõik varasemad tiitlikandjad. Ning kui maanaiste liidu sekretär Kaja Kikerman palus saalis istujate seast püsti tõusta kõigil neil, kes on aasta ema kandidaadid olnud, tundus korraks, et püsti tõusevad kõik ilusad naised. Aasta ema väärilisi naisi on viimase kümne aasta jooksul Tartumaalt esitatud 81!

Iga ema on aasta ema

Lisada tuleb nüüd ainult veel Kristel Mölleri abikaasa Mati Mölleri arvamus, kes ütles, et tema naine on ilmselt aasta ema tiitlit väärt küll ja tore, et teda tunnustati, aga eks teisi tublisid emasid ole ka, kuna laste ilmatoomine ja üles kasvatamine on üks erakordselt keerukas ja tähtis töö.

Sündmuse Tartu ülikooli aulas tegid rõõmsaks nii sõnavõtud kui muusikalised vahepealad ning väike kontsert Karl Madise lauldud laulude ning suupilli- ja saksofonipalaga. Eriti tujuküllaseks tegid aktuse aga lapsed, kes muusika taktis tantsisid, hüppasid, võidu jooksid, üksteist taga ajasid - ühesõnaga heatujuliselt möllasid ning nii mõnegi täiskasvanugi toolilt püsti tirisid. Vaata kindlasti loo lõpus videot!

Tartumaa Aasta Ema kuulutasid täna Tartu Ülikooli aulas välja Tartu Maanaiste Liidu prouad koostöös Tartu Maavalitsuse ja Tartumaa Omavalitsuse Liiduga.

Õhku jäi küsimus, kas see sündmus ka edaspidi aset leiab. Aeg näitab!