Raha haiseb - mets lõhnab ehk Tartus avaldati meelt plaanitava miljarditehase vastu

Maran nentis, et rahvusvaheline kogemus on paraku selline, et tselluloositööstus on üks kõige enam keskkonda saastavaid tööstusharusid üldse ning väide, nagu ei kaasneks tehasega olulist keskkonnamõju, on jama.

«Küsimus on selles, kui suur see mõju on ning kes selle lõpuks kinni maksab - kas Tartu turismitööstus, kui inimesed siia enam ei tule või Tartu elanikud, kes ei saa enam harjumuspärasel viisil jõge kasutada,» küsis Maran ja lisas, et lõpuks võib olla nagu suurtööstuste puhul ikka - tulu võtavad välja mõned üksikud, kulud jäävad aga väga paljude inimeste kanda.

Tartu linnapea Urmas Klaas kinnitas oma sõnavõtus, et elukeskkond on Tartu linna ja inimeste jaoks kõige suurem väärtus ning selles on väga kandvaks jõuks ka Emajõgi. Klaasi sõnul on linn tõsiselt ette võtnud jõe väärtustamise, rajades kallastele puhkealasid ja promenaade, kuid sellest poleks tolku, kui jõgi oleks mingil põhjusel sellises seisus, et inimesed sinna enam minna ei taha. «Miljardi euro eest uut jõge ei tee,» nentis Klaas meeleavalduse alguses.

Ta lisas, et muidugi on Tartusse vaja töökohti, kuid neid ei saa tekitada keskkonna hinnaga. «Igal juhul on täna väga oluline esitada kõva häälega tõsiseid küsimusi, mis puudutavad kõiki tehase planeerimisega seotud keskkonnaalaseid teemasid. Kõiki uuringuid tuleb võtta tõsiselt ning esitada küsimusi kõigis etappides, mitte siis, kui kõik on ükskord valmis,» ütles Urmas Klaas.

Sõna võttis ka Tartu linnakirjanik Kristiina Ehin, kes ütles muu hulgas, et on tõsiselt kaalunud ühe maja ostmist Vorbusele - kuhu tehast esmajoones ehitada soovitakse - kuid praeguste arengute valguses ei julge ta seda teha. Seejärel esitas ta ka enda kirjutatud luuletuse, milles võttis otsesõnu ette tehase kavandajad eesotsas Est-For Investi projekti juhtide Margus Kohava ja Aadu Polliga. Toome siinkohal osa sellelest luuletusest ära.

Kohava, lase Eesti metsadel kohada.

Polli, ära muutu kolliks.

Polli ja Kohava, kas julgete võtta

Sadade aastate eest vastutuse?

Te teete kratti,

Kratti te teete sajaks, kahesajaks aastaks,

Kratti, kelle lõugade vahele kaovad meie laiad laaned.

Eesti ajaloo suurimat kratti,

Kes nõuab üha rohkem tööd,

Üha rohkem päris metsa.