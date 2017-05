Galerii: Karlova peab pidu

Karlova päev algas meeleoluka rongkäiguga Karlova sadamast. Rongkäik kulges läbi Jõe, Lev Tolstoi, Tähe ning Pargi tänavate, misjärel jõuti Kalevi tänavale ning sealt siirdutigi peoplatsile.

Platsipäeva avades rõhutas linnapea Urmas Klaas, et vähemalt kohalike elanike jaoks on tegelikult iga päev Karlova päev. Täna on aga ekstra Karlova päev ning veel kuni kella neljani saavad kõik huvilised ise platsipäevalt läbi käia ning selle Tartu kesklinna külje all asuva puitmajaasumi vaimust osa saada.

Karlova päeva lõpetuseks peetakse aga Rebase sadamas lõkkeõhtut. Tantsuks esineb ansambel «10 minutit hirmu» Pärnust ning lisaks jala keerutamisel saavad huvilised teha Emajõel ka pisut lõbusõitu. Lõkkeõhtu algab kell kaheksa.