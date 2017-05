Galerii ja video: veelaudurid trikitasid Emajõel hooaja avatuks

Martin Bachmann üritust korraldanud spordiklubi AK Rahingest rääkis, et ega tänasel päeval sellisel klassikalisel kombel, kus veelaudur on paadi taga, väga palju enam ei sõideta, põhiliselt lustitakse hoopis kaabliparkides, kus paadi asemel on veekogu kohale tõmmatud kaablid. Seega pidid ka üritusel osalenud Eesti parimad veelaudurid eelnevalt pisut niisama sõitma, et tunnetus kätte saada. Emajõel tehti trikke kiirusel 35 kilomeetrit tunnis, sellise kiirusega olevat laine triktamiseks kõige parem.

Bachmanni hinnangul võib Eestis alaga tegelejaid olla tuhatkond ning just kaabliparkide tulekuga on veelauasõit tunduvalt kättesaadavamaks muutunud, sest enam ei ole vaja mootorpaadi olemasolu.

Kui Emajõel näitasid oma oskusi vaid parimatest parimad veelaudurid, siis alates tänasest saavad kõik huvilised Rahinge järve ääres asuvas veelauapargis asja ise järele proovida. Kuigi vesi on veel külm, pole entusiastide sõnul hullu midagi, sest sõidetakse kalipsodes ning need hoiavad kenasti sooja.

«Kui päris lumekruupe taevast alla ei saja, siis pole hullu ning niikuinii on rabelemist nii palju, et külm ununeb suhteliselt kiiresti ära,» kinnitas Bachmann.