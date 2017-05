Kaarel Kiidron: päris raske nädal on olnud

Võrreldes teisipäevase matšiga, mille Tammeka viimaks penaltiseerias enda kasuks kallutas, näidati täna märksa lahtisemat mängu, kuid I-le ei suutnud punkti peale panna kummagi meeskonna pallurid. Tammeka teravamate momentide eest hoolitsesid esimesel poolajal Martin Jõgi ning teisel poolajal Marek Tšernjavski, kuid mõlema mehe löögid suutis Paide väravavaht Magnus Karofeld tõrjuda.

Tammeka kapten Kaarel Kiidron tõdes pärast kohtumist, et oli päris raske, sest taaskord oli tegu kolmanda mänguga kuue päeva jooksul, eelmisel laupäeval oldi mäletatavasti heideldud liigas ka Nõmme Kaljuga.

«Päris raske nädal on olnud ning täna oli mingitel hetkedel päris raske joosta,» tunnistas Kiidron. Ta lisas, et raske oli ka Paidel ning sellest johtus ka kohatine rohke söödupraak, sest väsinud peaga ei ole otsused enam nii kvaliteetsed.

Samas ei tunnetanud Tammeka kapten karikafinaali jõudmise järel meeskonnas otsest pingelangust, sest finaalkoht üksi ei maksa midagi, karikas oleks vaja ka ära võita. Küll märkis Kaarel Kiidron, et kuna poolfinaalis oli nii palju kaalul, ei võetud seal erilisi riske ning mäng oli võrreldes tänasega märksa võimalustevaesem. «Liigas on 36 mängu ja ühe mängu kaal ei ole nii suur kui karikasajas,» nentis teisipäeval otsustava penalti realiseerinud keskkaitsja.

Kuigi värav jäi löömata, tundis Kiidron rahulolu selle üle, et enda puur suudeti puhtana hoida – liigas oli seda tänavu juhtunud varem vaid ühe korra, avamängus valitseva meistri FCI vastu. «Hooaja eel panime eesmärgiks, et teeks rohkem nullimängu kui eelmisel aastal, nüüd on see kõver küll eest ära nihkunud, kuid loodame, et saame nüüd ree peale tagasi,» ütles Kiidron.

Liigatabelis on 11 punkti kogunud Tammeka seistmes, punkti enam kogunud Paide paikneb kuuendal kohal.

Nüüd seisab Tammekal liigas ees kaks võõrsilmängu, kui 20. mail sõidetakse külla Levadiale ja 23. mail Sillamäele. Suur karikafinaal FCI-ga leiab aset 27. mail Lilleküla staadionil.