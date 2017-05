Ratastel diagnoosikabinet päästab elusid

Nii on liikuvad nahakabinetis avastatud kaheksa kuuga 11 pahaloomulist nahakasvajat, 9 kasvajaeelset seisundit ning 18 ebatüüpilist neevust ehk rahvakeeli sünnimärki.

Meestekabinetis käinud patsientidest kaheksal on avastatud eesnäärme pahaloomuline kasvaja.

Kabinetid vurasid teele septembris

Kliinikum alustas mobiilses nahakasvajate kabinetis patsientide vastuvõttu eelmise aasta 16. septembril, paiknedes kõigepealt Jõgeva haigla territooriumil.

Vastuvõtud on nüüdseks aset leidnud paljudes Eesti keskustes kord nädalas, et aidata inimesi, kel on muresid oma nahamoodustiste pärast, õigeaegselt arsti vastuvõtule pääseda.

Mobiilses nahakasvajate kabinetis on võtnud patsiente vastu nahahaiguste õde Maili Maalmann. Kabineti arst oli eelmisel aastal Maris Keermann, alates jaanuarist töötab seal doktor Külli Paasik.

Eelmisel aastal diagnoositi kahel patsiendil melanoom, ühel lamerakk-kartsinoom ning kolmel basalioom – kõik need on pahaloomulised nahakasvajad.

Neljal inimesel on diagnoositud aktiinilist keratoosi, mis on kasvajaeelne seisund ehk prekantseroos, vajades samuti tõsist tähelepanu.

Selle aasta esimese nelja kuuga on doktor Paasik diagnoosinud 18 ebatüüpilist neevust ehk rahvakeeli sünnimärki. Melanoomi diagnoosi kinnitamiseks on tarvilik histoloogiline uuring. Kõik ebatüüpilise neevusega patsiendid ongi suunatud histoloogilisele uuringule kas kliinikumi nahakliinikusse või elukohajärgse kirurgi vastuvõtule.

Lisaks on doktor Paasik diagnoosinud ühe lamerakkartsinoomi ja neli basalioomi ning viis aktiinilist keratoosi.

Kabinet vurab kohale haagisena nagu väike kokkupandud maja. / Sille Annuk

Nahakabinetti oodatakse patsiente, kes on märganud oma nahal moodustist, mis erineb teistest olemasolevatest. Samuti siis, kui mõni nahamoodustis kasvab või muutub kiiresti või kui mõni moodustis on hakanud veritsema või märguma.

Võib ka tulla lihtsalt «sünnimärke kontrollima». Kabinetis saab hinnata nahamoodustisi dermatoskoobi abil. Vajadusel on võimalik salvestada fotod digitaalse dermatoskoobiga, mis on tasuline teenus. Naha basaal- või lamerakkvähi kahtlusel on võimalik teha puurbiopsia.

Meeste kurjad haigused

Mobiilne androloogia kabinet alustas oma tööd eelmise aasta 27. septembril. Androloogiakabinetis tegelevad meestearstid kõigi, meestele eriomaste haigustega: eesnäärmehaigused, seksuaalhäired, meeste üleminekuiga, hüpogonadism, viljatus, sugutrakti ägedad ja kroonilised põletikud, kõik peenise, munandikoti haigused, rinnahaigused meestel.

Androloogia mobiilse diagnoosikabineti koordinaator on õde Olga Raudik, arstidest töötavad kabinetis Stanislav Tjagur, Sven Tennisberg ja Margus Punab.

Õde Olga Raudik./ Sille Annuk

Eelmise aasta septembrist kuni tänavu aprillini on mobiilset meestekabinetti külastanud 1210 patsienti, kokku tehtud 2479 vastuvõttu, need on nii arsti kui õe vastuvõtud kokku. Sel ajavahemikul on kaheksal patsiendil avastatud eesnäärme pahaloomuline kasvaja.

Vastuvõtud jätkuvad

Tartu Ülikooli Kliinikumi avalikkussuhete juht Kristi Tael ütles, et mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtule broneerimine toimub etteregistreerimiskeskuse telefonil 731 9100 või kliinikumi kodulehel.

Broneerides vastuvõtuaega internetis, tuleb eriala juures täpsustada mobiilne nahakabinet ja asukoht, kuhu minna soovitakse. Aega on võimalik broneerida ka kliinikumi kõikides registratuurides.

Nahaarsti vastuvõtule pöördumiseks ei ole tarvis perearsti saatekirja, ravikindlustatud isikutel tuleb tasuda tavapärane visiiditasu 5 eurot.

Meestearsti vastuvõtule haigekassa tingimustel pöördumine eeldab saatekirja. Ravikindlustatud isikutele kehtib esimesel visiidil visiiditasu 5 eurot. Ravikindlustuseta ja saatekirjata mehed saavad vastuvõtule pöörduda tasulises korras.

Järgmised mobiilse nahakasvajate kabineti peatumiskohad on 18. mail Vändra perearstikeskuse juures Vistra tee 4 ning 25. mail Rapla maakonnahaigla kõrval Alu tee 1.

Graafikut näeb veebist http://www.kliinikum.ee/press/1823-mobiilse-nahakasvajate-diagnoosimise-kabineti-graafik-2017-a-teises-kvartalis

Mobiilne meestekabinet peatub 15. ja 16. mail Valgas, aadressil Peetri 2. Samuti 17., 18. ja 19. mai Võrus, aadressil Jüri 19a.

Edasist graafikut näeb http://www.kliinikum.ee/press/1847-2017-04-21-07-58-00