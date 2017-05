Talvefestivalil sündinud trio annab kontserdi kevadises Tartus

«Taasiseseisvunud Eestis on tekkinud väga vähe järjepidevalt tegutsevaid suuremaid kammerkoosseise ja seetõttu püüame fondiga teha kõik selleks, et trio Hemeis jääks meie muusikalukku paljudeks aastateks,» teatas trio kontserti korraldava muusikute fondi PLMF kunstiline juht Pille Lill. «Nende esimeste ülesastumiste järelkaja on olnud suurepärane.»

Trios Hemeis mängivad Sigrid Kuulmann-Martin (viiul), Andreas Lend (tšello) ja Irina Zahharenkova (klaver).

Sigrid Kuulmann-Martin on lõpetanud Tallinna muusikakeskkooli ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia, täiendanud end Londonis, Düsseldorfis jm. Kuulmann-Martin on rahvusvahelise Elleri-nimelise viiuldajate konkursi ja mitmete teiste konkursside laureaat-preemiavõitja, esinenud solisti ja kammermuusikuna paljudes Euroopa riikides ja Skandinaaviamaades. Ta on muusikainterpretatsiooni doktor aastast 2014 ning töötab Eesti muusika- ja teatriakadeemias õppejõuna.

Andreas Lend alustas muusikaõpinguid Tallinna muusikakeskkoolis, omandas bakalaureuse- ja magistrikraadi Eesti muusika- ja teatriakadeemias ning täiendas end Sibeliuse akadeemias Soomes. Ta on osa võtnud mitmete rahvusvaheliselt tunnustatud tšellistide meistriklassidest, pälvinud preemiaid mitmetel konkurssidel. Viimastel aastatel on ta teinud koostööd mitmete keelpillikvartettide ja –orkestritega, hetkel on ta tegev rahvusooperi Estonia sümfooniaorkestris, keelpillikvartetis Prezioso ja Estonian Cello Ensemble'is jm.

Irina Zahharenkova alustas klaverimänguga nelja-aastaselt koos emaga, jätkas Tallinna Georg Otsa nimelises muusikakoolis ning Eesti muusika- ja teatriakadeemias, kus lõpetas magistriõpingud 2003. aastal. Õpingud jätkusid EMTA doktorantuuris aastatel 2003-2011 ja kraadi kaitses ta Sibeliuse akadeemias 2010. aastal. Irina on osalenud paljude väljapaistvate muusikute meistrikursustel ning esinenud rahvusvahelistel festivalidel Itaalias, Saksamaal, Soomes, Norras ja Eestis. Praegu elab ja õpetab Irina Zahharenkova Soomes ning on EMTA õppejõud.