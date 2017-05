Metsakaitsjad korraldavad Tartus meeleavalduse suurtehase vastu

Liikumise teatel on ülisuure toormevajadusega suurtehase rajamine ühiskonna ootustega vastuolus.

Metsakaitsjad ka kahtlustavad, et Emajõe-äärsed majandusmetsad on tehase rajamisplaani sisuliselt sisse kirjutatud, kuna tehase rajajad näevad selle ainuvõimaliku asukohana just Emajõe piirkonda.

«Hiiglasliku tselluloositehase rajamise asemel peaks riik keskenduma puidutööstusest üle koormatud metsamajanduse reformimisele,» ütles EMA koordinaator Linda-Mari Väli.

Meeleavaldus algab laupäeval Tartu Raekoja platsil kell 15.

Est-For Invest kavatseb rajada Viljandi- või Tartumaale Emajõe lähedusse miljard eurot maksva tselluloositehase.