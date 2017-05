Kodukohvikute päev laseb hommikust õhtuni teiste aedadesse kiigata

​Kui veel paar aastat tagasi olid Karlova päevadel avatud üksikud kodukohvikud, siis viimastel aastatel on osalejate hulk tunduvalt kasvanud. Nagu mullu, on tänavugi kaasa lööb üle 30 kohviku, millest suurem osa on lahti ainult täna teatud kellaajal.