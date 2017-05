Kuidas võtta tarbimisühiskonnas elavatelt inimestelt silmaklapid eest ja panna nad mõistma, et nad ei pea teps mitte tegema päevast päeva tuimalt tööd, mis neid ei huvita, ning et levinud tarbimishullusel on oma tagajärjed? Aktiivsed tartlased haaravad ohjad.