Metsaülikoolis kohtutakse hirmudega

«Teatavasti uinuv mõistus sünnitab koletisi. Ega ei sünnitaks, kui meist igaühel poleks hirmude generaator alati kaasas. Evolutsioon lõi kättesaadavast materjalist hirmu ja nägi, et see hea oli,» arutles tänavuse teema üle metsaülikooli programmijuht professor Jaanus Harro.

«See viimane pool lauset oli iroonia - evolutsioon loob vahendid, kuid ilma kasutusjuhendita, ja tal ükskõik, mis kasutajatest saab. Hädas oleme meie. Me ei saa enam arutada tähtsate asjade üle, hirmud segavad. Hirme on püütud maha suruda, hirme on püütud naeruvääristada - see kõik aitab vaid hetkeks. Hirmud on koos meiega ja me peame nad enda kasuks tööle panema,» jätkas Harro.

Metsaülikooli avaloengu peab Eesti Kunstiakadeemia professor ja ajaloolane David Vseviov.

Lektoritena jagavad oma mõtteid teiste seas ka Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Tartu ülikooli professor Jaanus Harro, EELK peapiiskop Urmas Viilma, poliitik Siim Kallas, Tartu ülikooli professor Jaak Kikas, CIOMS peasekretär Lembit Rägo, Tartu ülikooli emeriitprofessor ja poliitik Marju Lauristin jpt.