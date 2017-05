Tartu saab Lõõtsa tänava

Tänav on rajatud Tartu Keskkatlamaja kuuluvale Ringtee 8 katastriüksusele. Osaliselt asub tänav linnale kuuluvatel Sepikoja tänav T21 ja Ringtee tänav T27 katastriüksustel.

Lähedal asuvad Sepikoja, Alasi, Ääsi ja Vasara tänav, nii on linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond teinud omanikule ettepaneku jätkata sepatöö-teemaliste nimedega, pakkudes välja järgmised nimed: Meisli tänav, Lõõtsa tänav ja Haamri tänav. Omaniku esindaja on teada andnud, et eelistatakse Lõõtsa tänava nime.

Avalikustamisel sellele vastuväiteid ei laekunud.