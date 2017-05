Spordimuuseumi elamusnäitus naudib suurt populaarsust

Spordimuuseumi turundusspetsialist Toomas Koitmäe rääkis, et aprillis oli piletiga külastajaid umbes tuhat, varasemalt oli see number kolm-neli korda väiksem. Piletiga külastajatele lisanduvad tasuta näitust väisanud inimesed, keda oli umbes sama palju või veelgi enam. Mais on näitusel käinud juba üle 40 kooli.

«Numbrid on erakordselt positiivsed,» tõdes Koitmäe ja lisas, et muuseum on huvilisi täis nii argi- kui ka puhkepäevadel. Nädala sees külastavad näitust põhiliselt koolid, nädalavahetustel käiakse peredega.

Kuigi tegemist on elamusnäitusega ehk külastajad saavad võimalikult palju asju ise järele proovida, on kõik atraktsioonid suurele huvile kenasti vastu pidanud. Küll tõdes Koitmäe, et tihti pole õpetajad arvestanud näituse eripäraga – tavapärase pooleteist tunniga seal hakkama ei saa, ning kui ka kolm tundi täis saab, ei taha lapsed sugugi muuseumist ära minna.

Atraktsioonide populaarsus sõltub vanusest, kuid universaalselt põnevust pakkuvad on reaktsioonisein ja kommentaatoriala, kus on alati lõbu laialt. Väiksemad külastajad taovad miniareenil ennastunustavalt jalgpalli.

«Praegu tundub küll, et asi toimib kenasti, kilkeid ja naeru kostab näitusel sisuliselt hommikust õhtuni,» ütles Toomas Koitmäe rahulolevalt.