Pildid: Peipsil käib piiriala tähistamine

Eesti ja Venemaa vahelist ajutist kontrolljoont pole suvisel ajal pärast Eesti taasiseseisvumist õigupoolest tähistatudki. Tõsi, ka piirileping Venemaaga on tänini sõlmimata. Piiriveekogul liigeldes on seni tulnud hoolega jälgida navigatsiooniseadmeid. Ette on tulnud sedagi, et navigatsioonivahendid pole olnud piisavalt täpsed ja piiririkkumisi on suviti ette tulnud arvukalt. Ebaseaduslik piiriületus toob mõistagi kaasa hulga sekeldusi. Eriti siis, kui paatkonna peab kinni Venemaa piirivalve.

«Umbes neljandik toodritest on Peipsile paigaldatud,» ütles Mustvee kordoni juht Jalmar Ernits. Tema hinnangul jätkuvad tööd ilmselt järgmise nädala lõpuni. Nimelt sõltub režiimiala tähistamine suuresti ilmast. Ernits tõdes, et kui laine on suur, siis ei saa umbes 370 kilo kaaluvaid betoonankruid paigaldada.

Peipsi järvele paigaldatakse need 200 meetri kaugusele ajutisest kontrolljoonest, Pihkva- ja Lämmijärvel ning Narva veehoidlal 50 meetri kaugusele. Sellest postiderivist pole lubatud kaugemale minna.

Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve ja tähistamiseks kulub 130 toodrit. Narva veehoidlale lisandub neid 40 ringis. Peipsil hakkavad need paiknema kilomeetrise vahega. Ernitsa sõnul peaksid poid olema poole kilomeetri kauguselt juba hästi nähtavad.

Toodrid ulatuvad umbes kahe meetri kõrgusele veest välja. Neile on kleebitud helkurelemendid, et neid oleks pimeduses lambivalgel sõites näha. Sügisel enne jää tulekut tuleb toodrid välja tõsta. Talvel, kui jääolud kannatavad, paigaldatakse ala tähistamiseks taas postiderivi.

Töödest Peipsi järvel annab põhjalikuma ülevaate ka tänaõhtune Kanal 2 uudistesaade «Reporter».