Tartu kavandab vanalinna neljakorruselist parkimismaja

Eelnõu tutvustanud abilinnapea Jarno Laur selgitas, et praegu on hoonestataval alal 60 parkimiskohta, mujal planeeringualal veel 20. Parkimismaja peaks parklakohtade hulka vähemalt kahekordistama.

Planeerimine on läinud kiiresti, sest otsus algatada kõnealune planeering Magistri ja Gildi tänava ning Vabaduse puiestee vahelise ala kohta pärineb läinud aasta detsembrist.

Planeeringuala pindalaga ligikaudu 5700 ruutmeetrit on praegune Lutsu raamatukogu taha jääv parkla, ala kus turuhoone valmimise eel oli lihaturg ja ammusel ajal vallikraav.

Detailplaneering annab ehitusõiguse parkimismaja rajamiseks. Selle esimesele korrusele, nagu ütles volikogule suunatud eelnõu, võib rajada avalikkusele suunatud toitlustus-, kaubandus- ja teeninduspinnad. Dokumendi täpne sõnastus oli pisut keerulisem.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjon tegi ettepaneku, millega linnavalitsus ka nõustus, see osa ümber sõnastada. Nüüd on öeldud, et detailplaneering annab ehitusõiguse püstitada parkimismaja, mille esimesele korrusele on võimalik rajada äripindu hoone linnakeskkonda sobivuse ja aktiivse tänavafrondi tagamiseks.

Volikogu istungil küsis volinik Tõnis Lukas, kas proportsioonid parkimise ja muude funktsioonide vahel on paigas, ehk võiks muud funktsioonid olla esimesel kohal.

Laur selgitas, et eesmärk on äripindadega vältida kesklinnas garaažitaolist tumma seina. Tõsi, selle võrra jääb parkimiskohti vähemaks, samas toovad äripinnad sinna rohkem liiklust.

Maa-aluste korruste kavandamine on lubatud juhul, kui arheoloogiliste uuringute tulemused seda võimaldavad. Volikogu liige Imre Mürk avaldas lootust, et leide selles hoones eksponeeritakse.

Laur kommenteeris, et keskaegse linnamüüri leidmisel seda kahjustada ei tohi, ka muud keskaegsed materjalid tuleb kohapeal säilitada, vajadusel konserveerida.

Volikogu liige Mart Jüssi osundas, et riskiks võib olla pikaajaline parkimine, kas linn saab tingimusi suunata. Laur vastas, et linn saab hoonestusõiguse konkursi tingimustega kasutamist mõjutada, kuid ei soovi sekkuda hoone majandamisse.

Volikogu arengu- ja planeerimiskomisjoni esimees Verni Loodmaa ütles, et arutelu planeeringu üle oli kirglik ja linnavalitsuse aktsepteeritud muudatust nimetas ta vastuvõetavaks.

Hoone parima lahenduse saamiseks ja alale ruumilise terviklahenduse leidmiseks tuleb korraldada arhitektuurivõistlus.

Volikogu määras avaliku väljapaneku ajaks 29. mai kuni 11. juuni 2017 ja kohaks Tartu infokeskuse raekojas.

Planeeringu vastu võtmist toetas 30 volikogu liiget, vastu oli üks.