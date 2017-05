Algavad seminarid eakate ja erivajadustega inimeste aitamiseks

Perehooldus on eakate või erivajadusega inimeste hoolitsuse korraldamine perehooldaja ehk teenusepakkuja kodus, rääkis koguduse esindaja Lea Saar. «Selline teenus on Eestis veel tundmatu, kuid Soomes küllaltki levinud.»

Soomes reguleerib teenuse osutamist perehooldusseadus ja sealse kogemuse kohaselt on teenusest kasu mitmele sihtgrupile. Esiteks annab teenuse osutamine tegevust maapiirkondade töötutele, kes täiendõppe teel omandavad vajaminevad oskused ja teadmised. Teine kasusaaja grupp on omastehooldajad, kelle muret lähedase toimetuleku pärast tema perehooldusesse andmine kindlasti leevendab. «Ja kolmandaks on oluline, et eakal, kes viibib kodusarnases keskkonnas, on võimalus jõudumööda osaleda pere tegemistes, saada enam individuaalset tähelepanu kui hooldekodu patsiendina ning tunda end oma eluõhtul vajaliku ja väärtuslikuna,» leidis Saar.

Ettekandega esineb Kitee evangeelse rahvakooli ja projekti Perhot koordinaator Sanna Kosonen, kes tutvustab perehooldusteenuste arendamist Soomes. Teenustejuht Virpi Nevalainen räägib eakate perehoolduse korraldamisest Põhja-Karjala sotsiaal- ja tervishoiuteenuste alases valdade liidus. Perehooldajate koolitus- ja toetussüsteemi Soomes tutvustab koolitaja Marita Kähkönen. Maarja koguduse diakooniatöötaja Lea Saar kõneleb perehooldusteenuse rakendamise vajadusest ja võimalustest Eestis.

Seminaride toimumisajad:

15. mai kell 14 Tartus, maavalitsuse saal (Riia 15);

16. mai kell 9 Viljandis, MTÜ Kullaratas saal (Maramaa pst 5);

16. mail kell 14 Valgas, maavalitsuse saal (Kesk 12);

17. mail kell 13 Põlvas, maavalitsuse saal (Kesk 20).