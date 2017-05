Organist Elke Unt pani 20. sajandi prantsuse orelimuusika teoste uurimisel tähele, et need on inspireeritud keskaegsetest gregooriuse lauludest ja heliloojad on neid lausa tsiteerinud. Peaaegu aasta tagasi rääkis ta sel teemal Lilian Langsepaga, kelle tudengid Tartu ülikoolis gregooriuse laulu õpivad.