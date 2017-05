Gümnasistid kehastusid euroametnikeks

11. klasside korraldatud Euroopa päeva puhul oli kogu kool euromeeleolus: kohustuslik oli kanda euroametnikele omast ametlikku riietust, kooliraadiost kostis euroliiduteemaline arutelu, osaleda sai temaatilisel mälumängul ja aaretejahil.

Loenguid andsid aga ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski, Läti seimi liige Veiko Spolītis, Tartu ülikooli prorektor Mart Noorma ja Rootsi suursaatkonna ELi asjade ekspert Felix Andersson.

Elisabeth Raidma ja Eva Liisi Ojaveer. / Foto: Sille Annuk

Päeva ühed korraldajad, 11. klassis õppivad Elisabeth Raidma ja Eva Liisi Ojaveer rääkisid, et kool võtab selle päevaga osa Euroscola konkursist ja loodab pääseda õppereisile Strasbourgi. Muist esinejaist tuli kooli just Euroscola vahendusel, ent õpilased panid siin mängu ka oma tutvused.

Loengutes said noored ülevaate ELi toimimisest, aga näiteks Erkki Bahovski rääkis, kui keeruline on lihtinimesel euroliidus oma häält kuuldavaks teha. Felix Andersson keskendus Brexitile, ent võttis jutuks ka Eesti eesistumise.

Eile, mil rahvusvaheliselt tähistati Euroopa päeva, külastas kooli aga Süüriast pärit arst, kes on Eestis pagulase staatuses. Ta rääkis õpilastele oma ohtlikust teekonnast Süüriast Euroopasse, kodumaa keerulisest poliitilisest olukorrast ning kohalike elanike meelsusest.

Täna oli treffneristidel võimalus ka välja öelda oma arvamus pagulaste vastuvõtmise kohta. Selgus, et tervelt kolmveerand küsitlusel osalejaist on seda meelt, et euroliit peaks pagulaste ümberjagamisel arvestama ka vastuvõtjariigi arvamusega.

Elisabeth Raidma tõdes päeva lõpus, et ainuüksi kooli aatriumisse üles pandud lipud andsid aimu, kui võimas ühendus Euroopa Liit on, ning loengutega said gümnasistid parema ettekujutuse kõigest, mida neile juba põhikoolist saati on euroliidu teemal räägitud.