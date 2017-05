Lasteaed ootab heategevuslaadaks inimestelt annetuseks raamatuid

Terve õppeaasta on Triinu ja Taavi lasteaed olnud seotud kirjandus- ja raamatuaasta projektiga. Muu hulgas on lastega külastatud Eesti paberi- ja trükimuuseumit, samuti on lapsed koos õpetajate ja lapsevanematega koostanud ise raamatuid, mis on praegu köitmisel.

Kui valdavalt müüakse laadal vanemate ja laste valmistatud asju ning küpsetisi, siis tänavu toimub veel suur raamatulaat. Sellel saab kaasa lüüa igaüks, viies Triinu ja Taavi lasteaeda kodus seisvaid raamatuid, millest pole kahju loobuda.

Laada ühe korraldaja Inna Yakhnitskyy sõnul pannakse raamatud laadal müüki ja saadud tulu eest toetatakse lasteaia õueala korrastamist. «Hindu me ei pane, neid saab iga inimene ise sümboolse summa eest osta ehk hinna määrab ostja,» lausus ta. Ostmisele lisaks saab laadal veel raamatuid vahetada.

Need, kes soovivad raamatutega lasteaeda toetada, saavad teoseid viia lasteaeda kohapeale aadressile Kaunase puiestee 67. Samuti võib raamatutega lasteaeda minna laada päeval, 18. mail. Lisaks raamatulaadale, toimub kohapeal laseaialaste valmistatud raamatute oksjon.

Triinu ja Taavi lasteaia laat «Koos olemise rõõm» toimub 18. mail algusega kell 17.