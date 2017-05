Tartu paikneb maailma konverentsiturismi edetabelis väärikal positsioonil

2016. aasta oli rahvusvaheliste konverentside osas Eestis veidi vaiksem ja see kajastus nii Tartu, Tallinna kui ka Eesti üldises positsioonis. Eelmisel aastal toimus Eestis ühtekokku 44 erialakonverentsi, Tartus toimus neist 16 ja see asetas Tartu Euroopa arvestuses 86. kohale. Silmapaistvamatest linnadest edestab Tartu edetabelis näiteks Eindhovenit, Düsseldorfi, Belfasti, Malmöt ja Tamperet.

«Tartu tugev positsioon konverentsisihtkohtade edetabelis on märk heast koostööst ja läbimõeldud kommunikatsioonist. Tartu-suuruses linnas tagab edu just erinevate osapoolte ühine panus,» märkis linnapea Urmas Klaas.

«Tunnustan kõiki Tartu konverentsikorraldajaid, kelle pühendunud töö on tõstnud Tartu konverentsisihtkohtade edetabelis niivõrd heale positsioonile,» lisas Klaas.

Tartu konverentsikorraldajaid toetab ja nõustab Tartu Konverentsibüroo, mis pakub tasuta konsultatsioone ja koondab Tartu konverentse puudutavat infot. «Konverentsi korraldamine on suurepärane võimalus, kuidas valdkondlikele saavutustele tuntust tuua ja siinseid võimalusi rahvusvahelistele kolleegidele tutvustada,» sõnas Tartu Konverentsibüroo tegevjuht Kaia Lehtsaar.

Tartus ja mujal Eestis toimuvate rahvusvaheliste konverentside kalendriga on võimalik tutvuda Tartu ja Eesti konverentsibüroo kodulehtedel.

Rahvusvahelise organisatsiooni ICCA andmebaasis on üle 200 riigi ja enam kui 2000 linna. Igal aastal koostatakse maailma konverentsisihtkohtade paremusjärjestusi nii riikide kui ka linnade lõikes. Edetabeli koostamisel võetakse arvesse rahvusvaheliste assotsiatsioonide konverentse, mis toimuvad regulaarselt, roteeruvad vähemalt kolme riigi vahel ja kus osaleb minimaalselt 50 delegaati, kellest vähemalt 40% on välismaalased. Eesti linnadest esitavad oma andmed Tartu ja Tallinn.