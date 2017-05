Galerii: Tammeka murdis penaltiseerias Paide ja pääses karikafinaali

Suhteliselt sündmustevaeselt kulgenud kohtumises tekkisid paremad väravavõimalused külalismeeskonnal, kuid Tammeka puurilukku Karl Johan Pechterit Paide pallurid üle mängida ei suutnud. Tartlaste kõige teravamad momendid tekkisid lisaaja teisel poolajal, ent liiga ohtlikud nad Magnus Karofeldi kaitstava värava all siiski ei olnud.

Penaltiseeria algas Tammeka jaoks halvimal võimalikul moel, kui Karofeld tõrjus Andre Paju löögi. Ent teises voorus eksis pärast Andre Frolovi ja Sander Kapperi tabamusi ka Paide mängija Martin Kase ja nii oli seis viigis üks-üks.

Seejärel olid Tammeka poolel täpsed Randin Rande ja Jürgen Lorenz ning Paide poolel Jasper Uwaegbulam, et aga külaliste neljanda lööja Magnar Vainumäe ürituse suutis Pechter tõrjuda, võis Tammeka poolel seeria ära lõpetada Kaarel Kiidron. Tartlaste kapten ei eksinudki ning nii pääses Tammeka üheksa aastase vahe järel karikafinaali, kus kohtutakse FCI ja teise liiga meeskonna Narva Unitedi vahelise matši võitjaga.

Paide keskväljal niite traageldanud Andre Frolov tõdes pärast kohtumist, et kuigi mäng oli üldiselt nende kontrolli all, siis oma võimalusi realiseerida ei suudetud ning see sai määravaks. Penaltiseeria koha pealt märkis ta, et tegelikult on Paidel head lööjad, aga seekord läks paraku nii.

«Palju õnne Tammekale ja loodame, et nad teevad Eesti jalgpallis midagi huvitavat ning võidavad karika ka ära,» lõpetas Frolov.

Tammeka keskkaitsja Jürgen Lorenz nentis, et üsna künkliku murukamara tõttu oli mäng peamiselt võitluse peale üles ehitatud ning sestap ei tekkinud ka kuigi palju võimalusi. Penaltide kohta ütles ta, et neid meeskond spetsiaalselt ei harjutanud – kui peab tulema, siis tuleb.

«Teadsime, et Pechter võtab mõne löögi ära, kuigi ta pole võib-olla viimasel ajal mängus penalteid väga tõrjunud. Aga ta ise ka ütles, et Vainumäe penalti puhul teadis ta juba ette, kuhu see löök läheb. Nii et lõpp hea, kõik hea – oleme meeskonnaga karikafinaalis, mida veel tahta,» võttis Lorenz penaltiseeria ja võidu kokku.

Samad meeskonnad kohtuvad muuseas Tamme staadionil uuesti juba eeloleval reedel, kui vastamisi minnakse meistriliiga 11. mänguvoorus.