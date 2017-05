Põlvamaal juhtunud raskes liiklusõnnetuses said viga ema ja kaks väikelast

Teade õnnetusest laekus häirekeskusele täna hommikul mõned minutid enne kella üheksat. Esialgsetel andmetel kaldus 22-aastase naise juhitud sõiduauto Volkswagen Passat Põlva vallas Rosma külas Ringtee 5. kilomeetril paremale poole teelt välja ning põrkas otse vastu betoonist teetruupi. Kokkupõrke tagajärjel paiskus sõiduauto maanteekraavist kõrvalteele ning maandus ratastele.

Liiklusõnnetuses said viga kõik kolm autos viibinud inimest. Juhi kõrvaistmel turvatoolis olnud ning peagi kolmeseks saava tüdruku viisid meedikud Põlva haiglasse. Juhi taga turvatoolis olnud 1-aastane üliraskes seisus poiss ning autoroolis olnud naine viidi TÜ Kliinikumi.

Sündmuskohal töötanud politseinike sõnul oli autoroolis olnud naine kaine, tal oli esmane juhtimisõigus ning kõik autos viibinud kasutasid turvavarustust. Sõiduki lähemal vaatusel tuvastasid korrakaitsjad, et selle esimene parempoolne rehv oli ülemäära kulunud.

Kagu politseijaoskonna vanemkomissar Toomas Lihtmaa paneb roolikeerajatele südamele, et liikluses võib osaleda üksnes tehniliselt korras sõiduvahendiga. «Seejuures on oluline, et ka auto rehvid vastaksid nõuetele ning et need ei oleks ülemäära vanad. Samuti ei tohi juht alahinnata valvsust, turvavarustuse kasutamist ning puhanud pead,» lisas Lihtmaa.

Õnnetuse üksikasjade uurimiseks alustas politsei kriminaalmenetlust, mida juhib Lõuna ringkonnaprokuratuur.