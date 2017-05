Galerii: Raadi punamonumendi juures tähistatati tangupudru ja miitinguga võidupüha

Miitingul sõna võtnud Venemaa Föderatsiooni Eesti suursaatkonna Tartu konsulaarosakonna kantselei juhataja Daniil Priletin ütles, et võidupüha on «kõige tähtsam, kõige olulisem, kõige puhtam ja kõige säravam püha. Igal aastal mälestame langenud kangelasi ning austame Ilmasõja veterane, kes on veel meie seas. See annab meile jõudu elada ning ei luba samas unustada, millist kurjust pidi läbi elama meie maa.» Aplausi pälvis nii Priletin kui ka Venemaa president Vladimir Putin, kelle tervitus miitingul ette loeti.

Üritusel valitsesid rahulikud meeleolud ning bravuurikalt käitunud kodanikke silma ei paistnud. Paljud asetasid monumendile oma nelgiõie ning kohe seejärel ka lahkusid, ent kel aega rohkem, said mekkida tanguputru, mida keedeti sealsamas suures pajas. Kaetud oli ka laud napsu ja suupistetega ning meeleolu lõid venekeelsed sõjalaulud.