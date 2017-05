Tartumaa noortekeskused said ligi 23 000 eurot projektirahastust

Ühtekokku eraldati riigi toetus 23 projektile kogusummas 22 796 eurot. Rahastuse abiga viiakse tänavu Tartumaal ellu mitmeid põnevaid noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi, samuti soetatakse erinevaid vahendeid.

Projektide hindamiskomisjonis osalenud ENTK peaeksperdi Einike Mölderi sõnul oli Tartumaa eripäraks see, et noortekeskused esitasid teineteise tundma õppimiseks projektid «Tunne Tartumaad».

«Tartumaa 12 noortekeskust esitasid erineva sisuga projektitaotluse, kuid ühine oli lähenemine, et projekti ellu viies võetakse vastu ka üheteistkümnest teisest omavalitsusest noored, et omavahel tutvuda ning külas käia. Seda kõike nii Tartumaa eri paikadega tutvumiseks kui eripäradest õppimiseks,» ütles Mölder.

Silmapaistvana kerkis esile Vara noortekeskuse projekt «Minapilt läbi videolindi», mille käigus soetatakse fotokaamera, mis võimaldab ka HD-kvaliteedis videot salvestada. Projekti raames külastatakse filmikoole ja -stuudioid Tallinnas. Seejärel viiakse õpitu praktikasse ja valmib noorte endi poolt tehtud film.

Kambja valla noorte projekti «Oma märk» eesmärgiks on üles leida ja kujundada Kambja piirkonna märk. Projekt on sündinud haldusreformiga seonduvatest arengutest, mil üha enam mõtlevad ka noored, kes me oleme ja kuhu me läheme.

Maakonnale eraldatava toetussumma suurus sõltub seal elavate noorte arvust. Nii oli mõnes maakonnas, kus oli palju taotlejaid, iga euro peale tihe konkurents. Mõnes aga sai kõiki projekte toetada täies mahus.

Ühtekokku esitati avatud noortekeskuste projektikonkursile 222 projekti, mis on 15 võrra enam kui eelmisel aastal. Maakondlike hindamiskomisjonide ettepanekute alusel eraldatakse selle aasta konkursi raames toetust 178 projektile üle kogu Eesti kogumahus 236 197 eurot.

Tartumaal avatud noortekeskuste projektikonkursist rahastuse saanud projektid:

Aeg-Ruum «Liikuvad noored!», 1325 eurot

Aeg-Ruum «Tunne Tartumaad – mängupäevad Aeg-Ruumis», 1594,57 eurot

Anne noortekeskus «Noortega kastist väljas», 1600 eurot

Annelinna laste- ja noortekeskus «Ühiselt ja kultuurselt», 615 eurot

Elva avatud noortekeskus «Tunne Tartumaad – mõttespordiga Elvast edasi», 1240 eurot

Kambja avatud noortekeskus «Oma märk», 1500 eurot

Laeva valla avatud noortekeskus «Tunne Tartumaad – ettevõtlus Laevas», 530 eurot

Lille Maja «Lille Maja «Pop up» tegevused väljaspool noortekeskust ning keskkonda säästev noorteinfo jagamine», 2213,15 eurot

Lille Maja «Tule nagu oled! – No pressure – be there or be square!», 240 eurot

Luunja kultuuri- ja vabaajakeskus «Tunne Tartumaad – lõbusalt ja ohutult Emajõe ääres», 332 eurot

Mehikoorma avatud noorteklubi MTÜ «Loodava kööginurga remont ja sisustus Meeksi valla noortele», 802,6 eurot

Mehikoorma avatud noorteklubi MTÜ «Tunne Tartumaad – Piirissaare võlud ja valud», 1554 eurot

MTÜ Alatskivi noortekeskus «Noorte elu mitmekülgsemaks», 655 eurot

MTÜ Alatskivi noortekeskus «Tunne Tartumaad – muuseumiöö «Öös on mänge» Alatskivil», 822,11 eurot

MTÜ Koosa noorteklubi «Tunne Tartumaad – sport teeb Koosal rõõmsaks», 720,6 eurot

MTÜ Koosa noorteklubi «Koosa külapäeva noorte programm», 300 eurot

MTÜ Tähe noorteklubi «Loodud seiklema, õppima ja õpetama», 1350 eurot

Nõo noortekeskus «Tunne Tartumaad – noortetalgud Laguja koolimajas», 1057,17 eurot

Rannu pere- ja noortekeskus «Tunne Tartumaad – Tartumaa noortepäev 2017 Rannus», 1000 eurot

Vara noortekeskus «Minapilt läbi filmilindi», 1726 eurot

Ülenurme ning Tõrvandi pere- ja noortekeskus «Tunne Tartumaad – talendishow Ülenurmes», 1618,8 eurot