Tartu linnapea mure: neljarajalise maantee ehitusel jääb puudu 70 miljonit eurot

Linnapea sõnul on varem olnud selge, et Tallinna-Tartu maantee Koselt Mäoni neljarajaliseks ehitamiseks on raha olemas. Arutluse all on olnud isegi ehitada Tallinna-Tartu maantee täies pikkuses neljarealiseks.

«Praegu on vastuseta küsimus, kuidas selle 130 miljoniga, mida riigi eelarvestrateegia ette näeb, jõuda 2022. aastaks Mäo risti,» ütles Klaas. Tema sõnul on puudu üle 70 miljoni euro.

Klaas nimetas, et sellesama 130 miljoni euro hulgas on ka vajalike Põltsamaa ja Kärevere möödasõidualade ehituse maksumus.

Majandus- ja taristuminister Kadri Simson kinnitas aga, et maantee ehitus jätkub kavandatud tempos. «Eelarvestrateegia lihtsalt kajastab vaid nelja-aastast perioodi, mis üle 2021. aasta ei ulatu,» selgitas ta. «Kose-Mäo neljarealine tee plaanitakse endiselt 170 miljoniga valmis ehitada. Täpsemalt Kose-Ardu 60 miljonit, Ardu-Võõbu 50 miljonit ja Võõbu-Mäo 60 miljonit – valmis 2022. aastaks.»

Maanteeameti peadirektor Priit Sauk ütles, et Tallinna-Tartu maantee arendamine edeneb teehoiukava järgi, mille eelmine valitsus kinnitas mullu oktoobri lõpus.

Ta selgitas, et uus neljarajaline teelõik Koselt Mäoni on 40 kilomeetrit pikk ja selle ehitamine on jagatud kolme etappi. Kose-Ardu lõigu ehitushanke pakkumisi ootab maanteeamet selle kuu lõpuks. Sauk ütles, et kuu hiljem võiks jõuda lepingu sõlmimiseni. Ehitus peaks algama veel sellel aastal.

Aasta lõpus on plaanis jõuda Ardu-Võõbu lõigu hankeni.

«Kolmanda lõigu hankeni oleme lubanud jõuda järgmise aasta lõpuks või ülejärgmise alguses, puudu on veel natuke projekte, maid on vaja omandada. Kõike korraga ei jõua,» ütles Sauk.

«Õigus on, et viimaseks lõpuks lõplikke rahastuskokkuleppeid ei ole. Aga ma ka ei muretseks, sest uus valitsus on lubanud suurendada investeeringuid taristusse ja mõned asjad saavad võibolla isegi varem valmis,» lisas ta.