Tammekal seisab ees senise hooaja tähtsaim mäng

Tänavu on finaalikohast sammu kaugusele jõudnud JK Tammeka, kes võõrustab täna õhtul kell 18 algavas poolfinaalis Paide linnameeskonda. Peaks tulema võrdsete vastaste lahing: liigatabelis hoiab Paide 11 punktiga seitsmendat ja Tammeka 10 punktiga kaheksandat kohta, esimene omavaheline liigamäng Paides lõppes viigiga 1:1.

Teistsugune Paide

«See oli suhteliselt aus tulemus, lubasime Paidel küll palliga domineerida, aga midagi ülemäära ohtlikku nad endast ei kujutanud,» meenutas 25. aprilli kohtumist Tammeka kapten Kaarel Kiidron.

Paide tegi pärast eelmist hooaega ootamatu vangerduse, kui seitse aastat meeskonna peatreenerina tegutsenud Meelis Rooba vahetas välja Vjatšeslav Zahovaiko.

Kiidroni hinnangul on Paide mängujoonis endise väravaküti käe alla varasemast selgelt erinev.

«Nad hoiavad palli palju rohkem, ehitavad mängu tagant üles ning üritavad kindlate söötudega jõuda vastaste ründekolmandikule,» selgitas keskkaitsja. «Nad on märksa kannatlikumad ega ole enam nii sirgjooneliselt rünnakule suunitletud.»

Kaarel Kiidron nõustus, et kindlasti võib mängule oma pitseri vajutada Tamme staadioni varakevadine murukamar, mis ei luba meeskondadel mängida kuigi tehnilist ega söötmisele orienteeritud jalgpalli.

«Aga kui sa paneksid Madridi Reali siia mängima, siis see saaks ka siin hakkama, nii et on perspektiivi küsimus – kui väljakuga toime ei tule, peaks võib-olla peeglisse vaatama,» oli Kiidron otsekohene.

Tahe otsustab

Laupäevane Nõmme Kaljult saadud 1:5 keretäis on Kiidroni sõnul ära unustatud ning selle üle ei maksa enam heietada. «Tuleb edasi minna, jalgpallur on nii hea, kui on tema järgmine esitus,» ütles Tammeka kapten.

Ka Tammeka üks peatreeneritest Mario Hansi märkis, et Kaljult saadud suur kaotus ei tohiks mõjutada nende mängu Paidega. Esmatähtis oli anda teatud mängijatele puhkust ning värskus võiks Tammekale täna ehk eelise anda.

Nii Kiidron kui Hansi andsid mõista, et suuresti saab määravaks see, kes rohkem seda võitu tahab. «Vaevalt et kumbki mänguliselt teise selgelt üle mängib, edasi saab see, kes suudab taga nulli hoida ja ees üks või kaks väravat ära lüüa,» arvas Hansi.

Tartu Tammeka rivistuses võib juba täna õhtul näha ka osavat äärepoolkaitsjat Rasmus Tautsi, kes lõpetas äsja USAs esimese ülikooliaasta ja saabus tagasi kodumaale. Eile õhtul tegi ta kaasa meeskonna esimese treeningu ning selle põhjal otsustavad treenerid, kas ta pääseb juba täna õhtul väljakule või peab veel vormi koguma.

Tammeka ja Paide kohtumine algab Tamme staadionil täna kell 18. Teise finalisti selgitavad kolmapäeval FCI ja suure üllatusena nii kaugele edenenud teise liiga meeskond Narva United.