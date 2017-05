Prefektuur ühendab Jõgeva politseijaoskonna Tartuga

Prefekt Vallo Koppel märkis, et Jõgevamaa ja Tartumaa kogukondade aina kasvav sidusus, haldusreformist tulenevad muudatused kohaliku omavalitsuse tasandil, demograafilised tendentsid eeskätt just Jõgevamaal ja teised sarnased trendid nõuavad politseilt tarkust oma tööd paindlikult korraldada. Tema selgituse järgi moodustatakse liidetud jaoskonna struktuuris mõistliku suurusega meeskonnad, et nende juhtimine oleks jõukohane.

Koppeli kinnitusel kohalike elanike jaoks politseitöös nähtavalt midagi ei muutu ja kõiki täna politseimajas osutatavaid teenuseid saab sealt ka pärast esimest oktoobrit. «Politseinikke jääb Jõgevamaale ikka sama palju, politseimajad jäävad senistele kohtadele ning patrullide arv ei vähene,» lubas ta.

Inimeste igapäevase liikumise kõrval toetab mõlema maakonna politsei ühtse juhtimise alla viimist Koppeli sõnutsi ka politseistatistika. Näiteks teenindasid Tartu jaoskonna töötajad mullu 156 Jõgevamaalt laekunud väljakutset ning vastukaaluks tegelesid Jõgeva ametnikud 103 Tartumaa väljakutse lahendamisega.