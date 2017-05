Kulupõlengud said taas hoo sisse

Möödunud nädalal valitsenud päikeseline ilm muutis vana kulu krõbekuivaks ning teadagi tähendab see seda, et tuletõrjujatel on käed-jalad tööd täis. Nädalavahetusel pidid päästjad Lõuna-Eestis võitlema ligi 20 kulupõlenguga.