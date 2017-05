Õpilane maalis Karlovasse tänavakunstiteosena loodust

Kersti Joala oli pühapäeva õhtupoolikuks jõudnud oma tööga lõppjärku. / Raimu Hanson

Teose maalimiseks koos seina ülevärvimisega kulus põhiosas neli päeva. Viimased värvilaigud, aga ka autorimärgi ja aastanumbri pani autor paika pühapäeva hilisõhtul.

Kersti Joala juhendaja, Treffneri gümnaasiumi kunstiajaloo õpetaja ja Tartu lastekunstikooli õppealajuhataja Mari Jõgiste arvates tuli teos hästi välja – seda enam, et neiu ei ole varem nii suurt tööd teinud.

«Esimese tänavakunstiteose kohta on see märkimisväärne tulemus,» lisas Jõgiste. «Tal oli julgust nii suur asi ette võtta ja ta tegi seda suure huviga ja väga sihikindlalt. Minu roll juhendajana oli väike, lihtsalt rääkisin temaga kavandi kompositsioonist. Loa Teliast ja linnavalitsusest hankis ta ise nagu ka töövahendid.»

Tänavakunstiga on Kersti Joala varem lähedalt kokku puutunud tänavakunstifestivali Stencibility korraldajate, teiste hulgas oma õe Sirla abilisena. Nüüd aitas Sirla teda värvidega.

Kersti soovitas vaadata oma teost kaugemalt, teiselt poolt sõiduteed. Mida ta töö tegemise ajal möödujatelt kuulda sai? Vahest püüdis mõni koguni pildi tegemist takistada? Kersti ütles, et ühtki negatiivset kommentaari ta ei kuulnud, küll aga pälvis rohkesti naeratusi.

Kuigi kavand on nüüd teoseks saanud, kavatseb Kersti konteinerjaamal veel ühe seina tänavakunstiga katta.

Kolm nädalat tagasi äratas seesama konteinerjaam tähelepanu sellega, et tänavakunstnik Edward von Lõngus katsetas selle seinal üht pilti vanamehest kivil. Pilt sai olla seal vähem kui ööpäeva, kunstnik kustutas selle ise ära. Telia Eesti meediasuhete juht Raigo Neudorf teatas tookord Tartu Postimehele, et Telia poole oli pöördunud üks Tartu kooliõpilane ja palunud luba Tähe tänava konteineri küljele joonistada pilt. Nüüd siis see ongi valminud.