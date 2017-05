Maaülikooli pneumosõidukite ehitajaid võitsid Ungaris kõrgeid kohti

Tehnikaüliõpilaste seltsi kinnitusel said möödunud nädalal peetud võistlusteks seatud eesmärgid täidetud. Aasta aega projekteeris ja meisterdas tehnikainstituudi magistrant Marten Noorem koos abilistega uhiuut pneumomasinat Technics 1. Võidusõiduauto kojuga masinal on nelja silindriga radiaalmootor ja üllatusena ka sensorid, mille abil suudab masin sõita ilma juhita. Noorem lootis ülipõhjalikult konstrueeritud masinaga jõuda kõrgele kohale konstruktsiooni kategoorias ja see tal ka õnnestus.

Nimelt võitis Technics 1 konstruktsiooni kategooria kõigi teiste võistkondade ees ning sai innovatsiooni eripreemia. Väga kõrge kolmanda koha sai konstruktsiooni kategoorias teinegi maaülikooli tudengite ehitatud Technics 2, mille ehitamist vedas eest Kristjan Türk.

Kolmest maaülikooli tudengite mudelist kõige kergem ehk Technics 3 esines hästi ringrajasõidus, saades neljanda koha. Eesti pneumobiili meeskonnad said esimese koha ka videokonkursil.