Kliinikumi fuajeest leiab Emajõe Ateena kadunud hiilguse

Maketilt näeb vana, sõjast veel purustamata linnasüdant: Kivisilda, igast neljast küljest sammastega ääristatud kaubahoovi, seltsimaja Bürgermüsset, mis asus umbes praeguse uue kaubamaja kohal ning Raekoja taga olnud kino Apollot… Palju muud.

Ka on maketil näha Emajõe vasakkallas, mis oli enne sõda majadega tihedalt palistatud – hotell Bellevue, Treffneri gümnaasium, õlletehas Livonia…

Emajõe vasakkallas, kõrge korstnaga hoone on Livonia õlletehas. / H. Eckbaumi foto Tartu Linnamuuseumi kogust

Linnamuuseumi fotokogu hoidja Eevi Kärdla ütles, et just see makett on olnud nende külastajate üks lemmikuid. Inimesed uurivad vana Tartut väga süvenenult, ajavad näpuga tänavaidpidi järge, otsides nii tuttavaid kohti kui ka ajaloolistelt fotodelt meeldejäänud hooneid, mida nüüd linnaruumist enam ei näe. Mõni vaatab, kas see maja, kus ta praegu tööl käib või kus korterit omab, ka peal on.

Turg Emajõe paremkaldal kaubahoovi ja pritsimaja ees umbes 1937. / Tartu linnamuuseumi fotokogu.

Linnamuuseumi kommunikatsioonispetsialist Laura Maide kommenteeris, et kõik inimesed ei satu linnamuuseumisse, ja seepärast otsustasid nad maketil pisut rännata lasta. Paariks kuuks jääb see nüüd kliinikumi Puusepa 8 asuvasse peahoonesse, rännates hansapäevadeks sealt edasi Taskusse.

Tartu linna ajaloolise maketi autor on Tartu kunstikooli meister Annes Hermann, kes selle juba 2001. aastal koos oma tudengitega üles ehitas.

Makett valmis ajaks, mil linnamuuseum oli oma Oru tänava hoonest, mis omanikule tagastati, ära kolinud ning seadis end sisse Narva maantee Katariina majja.

Tartu kesklinn, enne 1920. / Tartu linnamuuseumi fotokogu

Tartu makett asub klaaskastis, hõlmates enda alla pinna suurusega poolteist korda poolteist meetrit.

Maketi põnevamad hooned on nummerdatud ning kõrvaltolevalt stendilt saab nende kohta kommentaare lugeda. Ka on stendil valik vanu fotosid Emajõe Ateena kadunud hiilgusest.

Kui Tartu ülikooli kliinikumi peale mõelda ja maketilt seoseid otsida, siis on kogu Toome meditsiiniajalugu täis: alates vanast anatoomikumist ning vanast naistekliinikust kuni praeguse riigikohtumajani välja, mis algselt ehitati kasarmuks, aga kus samuti paiknes suur haigla. Toomel on ka endine haavakliinik, mis on ümber ehitatud kortermajaks.