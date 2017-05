Karlova peab tuleval nädalal linnaosa päevi

Esmaspäeva õhtul on linnaosa festivali raames näiteks kell 21 võimalik osa saada nahkhiireõhtust, mis saab alguse Anna Edasi kohvikust. Teisipäev on aga kunstipäev, mille raames avatakse jalutuskäiguga Voronja galerii fotokunstnike kobarnäitused. Samal päeval seatakse Aleksandri avatud aias Aleksandri tänava lõpus üles tänavaraamatukogu.

Kolmapäev on pühendatud sportimisele ja Salme tänava staadioni ümbruses toimub Karlova rattakross. Loodusmaja pargis aga peetakse alternatiivset spordipäeva: proovida saab tuletantsu ja üherattalise jalgrattaga sõita.

Neljapäeval õhtul aga toimub loodusmaja ja loomemajanduskeskuse pargis Karlova laulupidu, kus kolme Karlova kooli koostöös korraldatakse ühislaulmist. Hiljem saab Karlova aiakino koduaias aadressil Alevi 22 nautida tuletantsu ja esitlemisele tulevad «Karlova 100» lühifilmid.

Üle terve Karlova on reedel avatud üle 30 kohviku, sest siis peab linnaosa festival kohvikutepäeva. Mõned neist on avatud igapäevaselt, enamus aga avatud vaid üheks õhtuks ja paariks tunniks. Laupäeval aga kogunetakse hommikul Karlova sadamasse, et sealt üheskoos alustada traditsioonilist rongkäiku. Rongkäik algab kell 11 Rebase tänaval ja vältab marsruudil Jõe tänav - L. Tolstoi tänav - Tähe tänav - Pargi tänav ja Kalevi tänav, kust edasi liigub loodusmaja ja loomemajanduskeskuse parki peoplatsile.

Täpsema ajakava leiab Karlova Seltsi kodulehelt aadressil www.karlova.ee.