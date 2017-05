Jooksjad teenisid Mihhaili ravireisideks 16 387 eurot

Nelja ja poole kilomeetrilisel distantsil Dendropargis jooksis täna 2420 inimest ning jooks teenis Mihhaili heaks 16 387 eurot.

Summa on muljetavaldav seetõttu, et sponsorid If Kindlustus, Lasita Maja, Rehvimeister, Nutri Medical, Keycube.com ja Uus Apteek toetasid jooksu omakorda, lisades 5 eurot iga osaleja kohta.

Narvas elaval Mihhailil on diagnoositud harvaesinev haigus Micheli aplaasia, mis tähendab, et lapsel puuduvad sisekõrva struktuurid.

Poisi kuulmise taastamiseks opereeriti teda 2016. aastal Saksamaal. Kuigi Eesti Haigekassa tasus kõik raviga seotud kulud, on majutus- ja elamiskulud olnud pere kanda.

2017. aastal on lapsel vaja käia veel hinnanguliselt seitse korda operatsioonijärgsetel seadistamistel ja kontrollvisiitidel. Ravireiside sõidu- ja majutuse kogukulu ulatub 9100 euroni.

Klubi Tartu Maratoni ja TÜ Kliinikumi Lastefondi koostöös korraldatav heategevuslik jooksuüritus leiadis aset viiendat korda.