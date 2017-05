Reporter pesi käsi, fotograaf pildistas

Kliinikumi infektsioonikontrolliteenistuse õde Reelika Laht oli selleks tarbeks haigla fuajeesse toonud käteaparaadi, mille juures võis igaüks spetsiaalset vahendit kasutades käsi puhastada ning seejärel peopesad ja käeseljad ultraviolettvalguse alla panna. Kohad, mis sinakalt helendama hakkasid, olid puhtad. Kohad, mis helendama ei hakanud, oleksid hoolikamat pesemist vajanud.

Et ma ise olen ajakirjanikuna juba terve rea kätepesemise aktsioonidest lugusid kokku pannud, siis tahtsin proovida, mis on mulle endale meelde jäänud ning kas ma võin käsi pestes ikka veel millegis eksida.

Lasin peopessa oma arvates paraja tilga puhastusvahendit, hõõrusin selle peopesadel laiali, surusin näppe ristamisi ja haakisin neid mitu korda teineteise taha, hõõrudes siit ja sealt kuni lõpuks arvasin, et nüüd sai küll küll.

Seejärel vaatasime õde Reelika Lahega, kas sai.

Kõik, mis helendab, on hästi pestud./Kristjan Teedema

Tuli välja, et olin unustanud käeselgadele piisavalt tähelepanu osutada, samuti oma sõrmenukkidele, sõrmeliigese murdumiskohad olid aparaadi all nähtavalt tuhmid.

Oma randmete puhastamise olin hoopis unustanud.

Õde Reelika Laht rõhutas veel, et kui tahta käed päriselt puhtaks saada, tuleb ka seepi piisavalt palju kasutada, andes mulle märku sellest, et ilmselgelt olin ma sealset kätepesuvahendit liiga kokkuhoidlikult võtnud.

Kõik sõrmelülid ei helenda./ Kristjan Teedema

Miks on vaja käsi pesta?

Käsi peab pesema sellepärast, et bakterid ja viirused levivad tööpindadelt, uksekäepidemeilt, telefonitorudelt, arvutiklaviatuurilt ja trepikäsipuudelt inimeselt inimesele. Kui inimesed oma käsi ei pese, siis korjavad nad need «pahalased» üles kõikjalt ja kannavad kõikjale. Saastunud käed on ohuks inimesele endalegi, kui ta nendega puudutab oma nägu, suud ja silmi.

Täna, 5. mail on rahvusvaheline kätehügieenipäev.