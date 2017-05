Kliinikumi koorid suskasid kätepesuteema laulu sisse

Päev näitas sedagi, et kliinikumis on palju viisipidavaid arste, õdesid, teadureid ja õppejõude ning et mõned neist on vaimukad värsisepad.

Lõpuks sai selgeks see, et J-korpuse aatrium on suurepärase akustikaga kontserdisaal, kus koorilaul tujutõstvalt kõlab.

Kätehügieenipäeva korraldaja on Kliinikumis igal aastal olnud infektsioonikontrolliteenistus, kelle töötajad otsivad aina uusi nippe, kuidas sündmus majas tujuküllaseks muuta.

Täna keskpäeval tutvustas infektsioonikontrolliteenistuse arst Piret Mitt järgemööda kõiki kliinikumi koore ning nende esinemistest kokku sündis värvikas kontsert, mis rõõmustas kindlasti ka registratuuris ootavaid patsiente.

Esimesena astus üles naistekliiniku segakoor, dirigendi Karin Raamatu juhatusel.

Kätepesuteemaline «Gaudeamus»

Naistekliiniku segakoor on loodud enam kui kümme aastat tagasi. Et nende hooaeg algab igal sügisel ning päädib esinemisega jõulupeol, siis seekord oli publikul au kuulda neid laulmas ka kevadel.

Tegelikult on koor üles astunud veel ööklubi Atlantise sünnipäeval ning Tartu ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudis, mis asub vanas sünnitusmajas.

Koor esitas dirigendi Karin Raamatu juhatusel kaks laulu – esimene oli ühel tuntul jõuluaja viisil, kandes pealkirja «Rõõmusta nüüd» ning teine «Laul hügieenijuhendist» ning see kõlas nagu «Gaudeamus».

Igaüks võib huvi pärast nüüd ise proovida laulda «Gaudeamust» sõnadega: «Tervishoiutöötaja, pese käsi seebiga! Enne vahetuse algust, pärast vahetuse lõppu…»

Pese käsi polka rütmis

Teisena ülesastunud biomeedikumi segakoor on kuueaastane ning vaatamata sellele, et nende proovid leiavad reede õhtuti aset järjest hiljem ja hiljem, on koori liikmete arv tasapisi suurenenud. Praegu laulab neil 28 inimest, sealhulgas üliõpilased, assistendid, lektorid, arstid, õpetajad ning professorid.

Kui nad kunagi alustasid Äpu näärilauluga, siis viimasel üldlaulupeoaastal omandasid nad vajaliku kava juba sedavõrd hästi, et läbisid konkursi ja pääsesid suurele laulupeole.

Biomeedikumi segakoor esitas dirigendi Liisa Rahusoo juhatusel kaks lugu: «Silmapesu laul» ja «Paunvere pesupolka».

Viimane teenis välja publiku aplausi juba enne, kui see lõppes. Laulu viis oli nagu ikka Paunvere polkal, aga sõnade stiilinäide on: «Käsi kui ei pese sa, siis majja tuleb koolera, siis põrandasse tekib auk ja…» Osa kuuldust läks publiku hoogsa kaasaelamise tõttu paraku kaduma.

Laulu sisse pääses ka Postimees

Kolmas esineja oli Tartu Ülikooli Kliinikumi naiskoor, mis on noorim ja alustanud tegevust eelmise aasta novembris. Kooril on olnud juba kaks ülesastumist: üks jõuluajal ja teine vabariigi aastapäevale eelnenud päeval. Praegu valmistub koor Elva laulupeoks. Kooriproovid leiavad aset neljapäeviti ning sinna laulma on oodatud kõik kliinikumi naistöötajad.

Kätehügieeni päeval esitasid nad õdede Ele ja Kaja Kõlari laulu «Soovide maa, see on muusika» ning tuntud laulu «Besame mucho» viisil «Peseme käsi», mis algas sõnadega «Postimees kirjutab, viirused levivad…» Dirigeeris Nele Valdru.

Enne teise loo algust korjas üks kooriliige kõigilt lauljatelt ja dirigendilt ära sõrmused, käekellad ja käevõrud, kuna üks olulisemaid kätehügieenireegleid haiglas on, et käsi ei ole võimalik eeskujulikult puhtana hoida, kui käsi pestes on baktereil võimalik ehete, käevõru või käekellarihma taha takerduda.

Kontserdi lõppsõnas märkis dr Pille Mitt, et kogu esinemine on nüüd üles salvestatud ning infektsioonikontrolliteenistus kavatseb välja anda plaadi, mida võib tulevikus neilt ostma minna.

Pärast kontserti suundusid kontserdi andjad ja suur osa publikust Artur Linkbergi auditooriumi loenguid kuulama antibiootikumresistentsusest ning sellest, miks puhtusest hoolida.

Kätehügieenipäeva on välja kuulutanud Ülemaailmne Terviseorganisatsioon (WHO) ning aasta viienda kuu viies päev on sobiv just seetõttu, et käel on viis sõrme.