Miks on valmival kergteel paigaldatud ülesõitudele äärekivid?

Vastab linnamajanduse osakonna jalgrattateede peaspetsialist Mihkel Vijar:

Sama küsimuse kohta on tulnud linlastelt viimasel ajal lausa kirjade laviin. Ilmselt on vaja küsimust tõesti selgitada. Maksu- ja tolliameti ning Sangari sissesõidul on äärekivid vajalikud, sest projekt näeb seal ette tõstetud ristmiku. See tähendab, et sinna tuleb künnise ehk lamava politseiniku osa, mis on praegu veel välja ehitamata.

Äärekivid on vajalikud konstruktsiooniliseks eraldamiseks. Nimelt kaetakse kõnnitee ja autotee erineva asfaldiseguga. Künnise osa tõstetakse kõnniteega samasse tasapinda ja jalgrattureile ning lapsevankriga liikujaile ei jää lõpptulemusena ebatasasust.