Innovaatiline prügikast tõi Tartu noortele Eesti parima õpilasfirma tiitli

Festera koosseisu kuuluvad Kevin Reisenbuk, Joonatan Oras, Sandra Võsaste ja Kris-Robin Sirge. Noorte juhendaja on HTG õpetaja Ülle Seevri.

Õpilasfirma Festera üks meeskonnaliikmetest Sandra Võsaste ütles enne finaalvõistlust, et väike lootus parimaks saada on olemas, kuid arvas, et tugevaid firmasid on teisigi. Üheks suuremaks konkurendiks pidas ta Tallinna reaalkooli õpilasfirmat Cruftyt, mis vahendab internetis kunstnike töid.

Prügikaste on HTG noored sügisest alates müünud paarkümmend. Kui siiani on Festera pakkunud 40-liitriseid prügikaste, siis nüüd on valminud ka 25-liitrine Festera prügikast.

Teise koha pälvis konkursil Vanalinna hariduskolleegiumi õpilasfirma Leivapoisid, mis toodab vanaemade retsepti järgi leivasuppi, millest on sündinud hästi disainitud ja pakendatud toode, mis on jõudnud juba ka poelettidele. Kolmanda koha võitis kunstnike töid vahendava veebikeskkonna loonud õpilasfirma Crufty Tallinna reaalkoolist.

Auhinna sai tänases finaalis veel teinegi Tartumaa õpilasfirma, sest personalifirma Manpower tunnustas noori, kelle õppeprotsess on olnud suurim. Auhinna «Ready for Work» pälvis Nõo reaalgümnaasiumi õpilasfirma NOVA, kes pakub eakatele arvutiõpet.

Parim õpilasfirma sõidab suvel Brüsselisse Euroopa õpilasfirmade võistlusele.