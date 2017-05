Galerii: kevadpäike paitas eralasteaedade spordipäeva

Spordipäeva korraldanud Terje Viilol Rübliku lasteaiast tõdes, et eralasteaiad võiksid märksa rohkem kokku hoida ning midagi ühiselt ette võtta – sestap on taolised üritused väga tervitatavad. «Munitsipaallasteaedadel on oma ühised üritused ja spordipäevad, kuid sinna meid ei kutsuta,» märkis Viilol.

Mullu peeti ühist spordipäeva Tupsiku lasteaia hoovis, ent kooostöös JK Tammekaga saadi seekord enda käsutusse Sepa kunstmurustaadion. Tammeka treenerid aitasid läbi viia ka erinevaid, peaasjalikult jalgpalliga seotud harjutusi väljaku viies erinevas «jaamas».

Paljud lapsed said nii suurel staadionil sportida üldse esimest korda ning sellest johtuvalt olid kõik väga elevil. Eriti mõnusaks tegi ürituse taevas säranud kevadpäike.

Et enamuses eralasteaedades tegutsevad liitrühmad, jäi ka spordipäeval osalenute vanus kolmest seitsme eluaastani. Väravaid lõid ning Sepa staadionil ringi lippasid Rübliku, Tupsiku, Väikse Päikese, Väikse Pauline ja Puhhi eralasteaedade põngerjad.