Gildi galerii, täis vett ja liiva

«Peipsi ei ole Tartust väga kaugel, juba see on teil nagu pool merd,» ütles ta.

Endla Tuutma lemmikpaik Saaremaal on Tuhkana rand. See asub Leisi vallas näoga vastu Hiiumaad ning seda Tuhkana randa käib Endla Tuutma mõnikord pildistamas. Eriti meeldib talle üks pikk, täiesti puhta liivaga rannariba.

Kui Tuutma maalib, siis kindlasti Tuhkana rannavaadete mõjul, aga ikka peast ja tunnete järgi.

Kuni viimase ajani on ta tööd olnud pastelltehnikas ja seetõttu koloriidilt mahedad. Paaril viimasel aastal on kunstnik proovinud akrüülmaali ning Gildi galeriisse toodud mered on seepärast hästi värvilised.

Endla Tuutma meremaal. / Erakogu

Kodus on koera asemel hani

Endla Tuutma on sündinud Lääne-Eestis, kuid nüüdseks elanud juba 28 aastat Saaremaal Karja kandis Nõmme külas, oma mehe Sulev Raudsepa vanemate talus.

«Meil on seal viis lammast, paar parti ja kana ning koera asemel hani,» kirjeldas Tuutma. «Kui oled pensionil, siis saad endal sellist luksust pidada. Lambad niidavad mul aeda ja mõnikord lilligi.»

Endla Tuutma on töötanud Saare maakonna peakunstniku ja Kuressaare linnakunstnikuna, teinud paljudele raamatutele kujundusi ja esinenud näitustega nii Eestis kui teistes Läänemere riikides – Lätis, Taanis, Soomes, Rootsis ja Saksamaal.

Endla Tuutma meri. / Aime Jõgi

Kunstnik usub, et ilma maalimata ta õnnelik olla ei suudaks. Maalimine annab võimaluse talust ära käia ja näiteks teiste Saaremaa kunstnikega ühisnäitusi teha. Maalimine tähendab vabadust!

Tartussegi satub ta aeg-ajalt, kuna siin on sugulasi ja vanu häid tuttavaid. Tartus on Tuutma oma elust elanud vast paarkümmend aastat.

Endla Tuutma õppis Tartu kõrgema kunstikooli dekooriosakonnas. Siis õppis ta metallehistööd Tallinna kunstiinstituudis, mille lõpetas 1973. aastal. Ning siis suunati ta tööle taas Tartusse – kunstikombinaati Ars.

Gildi galerii perenaine Roosi Pedasaar ütles, et tema tunneb Endla Tuutmat just tollest ajast, ning kui Endla eelmisel sügisel galeriisse astus, tellis Roosi talt näituse.

Mere erinevad näod

Gildi galeriisse sisenedes võib nüüd imestada – nii palju vett ja laineid ja kõik nii ühesugune. Roosi Pedassaar vastab, et meri ongi selline: pealiskaudsel vaatamisel tundub, et üks ja seesama, aga kui paigale jääd ja silmitsed, siis muutub vaatepilt iga minut. Nii on ka Endla Tuutma meremaalidega. Juba see, kuidas kunstnik on oma töid nimetanud, näitab, kui erinevatel asjaoludel need on sündinud. Kord on tal olnud hommik, ja siis loojang. Kord rahu, siis ilmamuutus. Kord on ta vaadanud merd liivase rannaga, ning siis allika teekonda merre.

Näitus püsib Gildi galeriis maikuu lõpuni.